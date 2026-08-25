НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Теплов о ЧМ-2026 в «Лиге Ставок»: «Пришло очень много новых пользователей – даже без рекламы. Футбол был буквально из каждого утюга»

Продуктовый директор «Лиги Ставок» Денис Теплов объяснил рост объема ставок во время ЧМ-2026. – Оборот ставок «Лиги Ставок» на ЧМ-2026 вырос на 62% по сравнению с ЧМ-2022.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии