Патрушев: Запад бредит сценариями ядерного апокалипсиса

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Западные страны ради сохранения своего доминирования не чураются даже сценариев ядерного апокалипсиса и заигрывания с неонацистами, заявил в интервью ТАСС помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.
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