Патрушев: Запад бредит сценариями ядерного апокалипсиса

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Западные страны ради сохранения своего доминирования не чураются даже сценариев ядерного апокалипсиса и заигрывания с неонацистами, заявил в интервью ТАСС помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.