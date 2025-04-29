Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Патрушев: Запад бредит сценариями ядерного апокалипсиса

Патрушев: Запад бредит сценариями ядерного апокалипсиса

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Западные страны ради сохранения своего доминирования не чураются даже сценариев ядерного апокалипсиса и заигрывания с неонацистами, заявил в интервью ТАСС помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

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