Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Экипаж Ка-52М уничтожил подразделения ВСУ на Авдеевском направлении

Экипаж Ка-52М уничтожил подразделения ВСУ на Авдеевском направлении

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар по опорным пунктам и живой силе противника на Авдеевском направлении.

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