Происшествия

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Семья Сущенко из Смоленска: любовь со студенческой скамьи

В 2005 году будущие супруги Сущенко встретились в Минске, в стенах Академии МВД Республики Беларусь, куда приехали учиться на следственно-экспертном факультете: Артем – из Смоленска, Ольга – из Волгограда.

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