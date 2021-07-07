Семья Сущенко из Смоленска: любовь со студенческой скамьи

В 2005 году будущие супруги Сущенко встретились в Минске, в стенах Академии МВД Республики Беларусь, куда приехали учиться на следственно-экспертном факультете: Артем – из Смоленска, Ольга – из Волгограда.
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