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Регион 29

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Опыт Архангельской области по восстановлению деревянных церквей хотят распространить по России

Опыт Архангельской области по восстановлению деревянных церквей хотят распространить по России

Об этом заявил председатель Императорского Православного Палестинского общества Сергей Степашин на совещании с Рослесхозом в Москве.

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