Природа настолько очистилась в Ленобласти, что к людям стали выходить олени. Под Приозерском. «В Ленобласти олень соблюдает правила дорожного движения.
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Природа настолько очистилась в Ленобласти, что к людям стали выходить олени. Под Приозерском. «В Ленобласти олень соблюдает правила дорожного движения.