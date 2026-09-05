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Monjaro выходит в премиум. Представлен новый Geely Monjaro L Plus — 5 метров длины, окраска как у Mercedes-Maybach, 313 л.с. и ИИ Super Eva

Monjaro выходит в премиум. Представлен новый Geely Monjaro L Plus — 5 метров длины, окраска как у Mercedes-Maybach, 313 л.с. и ИИ Super Eva

Geely Monjaro, который по размеру колесной базы превосходит Land Cruiser 300 Geely официально представила в Китае новый Monjaro L Plus (в Китае модель называется Xingyue L Plus).

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