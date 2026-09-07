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Царьград

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В кинопарке "Москино" создают фильмы с помощью 3D‑моделей и VR-технологий

В кинопарке "Москино" создают фильмы с помощью 3D‑моделей и VR-технологий

Кинопарк "Москин" продолжает наращивать техническую базу, предлагая кинопроизводителям полный цикл работы над проектами — от виртуальных раскадровок до готовых натурных площадок.

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