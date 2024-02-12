Take-Two: физический рынок видеоигр будет существовать еще долгое время Штраус ...

Take-Two: физический рынок видеоигр будет существовать еще долгое времяШтраус Зельник, генеральный директор Take-Two, заявил в интервью IGN, что, по его мнению, физический рынок видеоигр будет существовать еще долгое время.
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