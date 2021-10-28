Нелетящей походкой: ученые раскрыли необычный эффект недосыпа

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Недостаток сна оказывает влияние на походку человека. К такому выводу в ходе эксперимента пришли ученые из США и Бразилии, сообщают "Известия" со ссылкой на опубликованную в журнале Scientific Reports статью.