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Нелетящей походкой: ученые раскрыли необычный эффект недосыпа

Нелетящей походкой: ученые раскрыли необычный эффект недосыпа

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Недостаток сна оказывает влияние на походку человека. К такому выводу в ходе эксперимента пришли ученые из США и Бразилии, сообщают "Известия" со ссылкой на опубликованную в журнале Scientific Reports статью.

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