Горбачева недокрутила четверной сальхов в каскаде, упала с сольного квада и сделала «бабочку» на риттбергере в произвольной программе на чемпионате России

Алина Горбачева выступила с произвольной программой на чемпионате России в Омске. В прокате она исполнила четверной сальхов (недокрут) – двойной тулуп, упала с четверного сальхова (недокрут), сделала тройной флип, тройной сальхов, тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, одинарный риттбергер (вместо запланированного тройного).
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