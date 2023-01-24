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Герасимов: система мобилизационной подготовки в России оказалась не полностью адаптирована под современные экономические отношения

Герасимов: система мобилизационной подготовки в России оказалась не полностью адаптирована под современные экономические отношения

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, командующий Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции на Украине Валерий Герасимов считает, что система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под современные экономические отношения.

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