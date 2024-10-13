Трамп и миграционная политика: смертная казнь для убийц американцев Ольга ВайленкоДональд Трамп, бывший президент США и кандидат на выборы 2024 года, вновь привлек внимание к своей жесткой позиции по вопросам иммиграции и безопасности.
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