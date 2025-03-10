Совбез ООН по Сирии: о чем поговорят

Они и добивались все время устранения от власти Асада. обвиняя его во всех смертных грехах. наверное лучше было. когда ЕС лежал под америкой. а теперь они натворят немало дел.

Алексей Горшков

Лично я лишь ОДИН, положительный для нас, урок из сирийской ситуации вижу. Она ПРЕКРАСНО ПОКАЗАЛА, что бывает, когда противник не добит, и конфликт "ЗАМОРОЖЕН" ! Многие "доброхоты" хотят ещё и украинский конфликт "заморозить", а нас с НЕДОБИТКАМИ за стол переговоров усадить - вот Сирия и ПОКАЗАЛА ВСЕМУ МИРУ, чем подобное завершается! Мы это ВСЕГДА,в принципе, подозревали - но теперь это стало очевидно именно ВСЕМУ МИРУ !!!