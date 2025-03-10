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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Совбез ООН по Сирии: о чем поговорят

Совбез ООН по Сирии: о чем поговорят

Сегодня состоится закрытое заседание Совета безопасности ООН по Сирии.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Они  и добивались все время устранения от власти Асада. обвиняя его во всех смертных грехах. наверное лучше было. когда ЕС лежал под америкой. а теперь они натворят немало дел.
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1 д.
Алексей Горшков
Лично я лишь ОДИН, положительный для нас, урок из сирийской ситуации вижу. Она ПРЕКРАСНО ПОКАЗАЛА, что бывает, когда противник не добит, и конфликт &quot;ЗАМОРОЖЕН&quot; ! Многие &quot;доброхоты&quot; хотят ещё и украинский конфликт &quot;заморозить&quot;, а нас с НЕДОБИТКАМИ за стол переговоров усадить - вот Сирия и ПОКАЗАЛА ВСЕМУ МИРУ, чем подобное завершается! Мы это ВСЕГДА,в принципе, подозревали - но теперь это стало очевидно именно ВСЕМУ МИРУ !!!
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23 час.
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