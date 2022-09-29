«К чему этот обман с квартирой?» Директора Моисеева разоблачили после смерти певца

Выяснилась правда про недвижимость покойного артиста. Борис Моисеев Anatoly Lomokhov/Global Look Press68-летний Борис Моисеев, скоропостижно скончавшийся 27 сентября, не имел ни жены, ни детей, а все имущество раздал близким друзьям еще при жизни.