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«К чему этот обман с квартирой?» Директора Моисеева разоблачили после смерти певца

«К чему этот обман с квартирой?» Директора Моисеева разоблачили после смерти певца

Выяснилась правда про недвижимость покойного артиста. Борис Моисеев Anatoly Lomokhov/Global Look Press68-летний Борис Моисеев, скоропостижно скончавшийся 27 сентября, не имел ни жены, ни детей, а все имущество раздал близким друзьям еще при жизни.

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