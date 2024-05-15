И для ИИ, и для HPC: первые европейские серверные Arm-процессоры SiPearl Rhea1 получат HBM-памятьКомпания SiPearl уточнила спецификации разрабатываемых ею серверных Arm-процессоров Rhea1, которые будут использоваться, в частности, в составе первого европейского экзафлопсного суперкомпьютера JUPITER, хотя основными чипами в этой системе будут всё же гибридные ускорители NVIDIA GH200.