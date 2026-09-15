Маркетплейсам запретят завышать комиссии для российских продавцов

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Минэкономразвития РФ предложило запретить маркетплейсам устанавливать для российских продавцов комиссии выше, чем для иностранных партнеров за те же услуги.
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