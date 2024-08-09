© Пресс-служба Минобороны РФ Вчера 1,2K прочитали Сообщения СМИ о новом российском ракетном комплексе "Искандер-1000" вызвали беспокойство на Украине и в НАТО, пишет infoBRICS.
"Еще страшнее". В НАТО испугались российского "Искандера-1000". Каковы характеристики нового оружия?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
E
Ed
Это не недержание, скорее понты, за которыми нет какой либо реальности. Вспомните танк армату, которого нет на передовой, и похоже уже нет вообще, вспомните оружие "на новых физических принципах", которым гордо размахивали, но пиндосы не повелись. Вы думаете деньги они "зарабатывали" только на курятине вместо говядины и на брониках (низкий поклон Белоусову за честную работу)- едва ли, и на супер-пупер проектах тоже, включая и подготовку младших офицеров в училищах. А ныне видим результат в Курске, Белогорске, Липецке.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии