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"Еще страшнее". В НАТО испугались российского "Искандера-1000". Каковы характеристики нового оружия?

"Еще страшнее". В НАТО испугались российского "Искандера-1000". Каковы характеристики нового оружия?

© Пресс-служба Минобороны РФ Вчера 1,2K прочитали Сообщения СМИ о новом российском ракетном комплексе "Искандер-1000" вызвали беспокойство на Украине и в НАТО, пишет infoBRICS.

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Комментарии
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E
Ed
Это не недержание, скорее понты, за которыми нет какой либо реальности. Вспомните танк армату, которого нет на передовой, и похоже уже нет вообще,  вспомните оружие &quot;на новых физических принципах&quot;, которым гордо размахивали, но пиндосы не повелись. Вы думаете деньги они &quot;зарабатывали&quot; только на курятине вместо говядины и на брониках (низкий поклон Белоусову за честную работу)- едва ли, и на супер-пупер проектах тоже, включая и подготовку младших офицеров в училищах. А ныне видим результат в Курске, Белогорске, Липецке.
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