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Это может изменить солнечную энергетику: ученые научили удерживать горячие электроны в 1000 раз дольше

Это может изменить солнечную энергетику: ученые научили удерживать горячие электроны в 1000 раз дольше

КПД солнечных элементов может выйти за предел 33% Исследователи Университета Гронингена в Нидерландах выяснили, почему перовскитные солнечные элементы на основе олова способны необычно долго сохранять энергию так называемых горячих электронов.

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