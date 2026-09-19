Это может изменить солнечную энергетику: ученые научили удерживать горячие электроны в 1000 раз дольше

КПД солнечных элементов может выйти за предел 33% Исследователи Университета Гронингена в Нидерландах выяснили, почему перовскитные солнечные элементы на основе олова способны необычно долго сохранять энергию так называемых горячих электронов.
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