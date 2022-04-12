Царьград

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Три причины закрыть любое СМИ в России: В Госдуме готовятся к ужесточению

Три причины закрыть любое СМИ в России: В Госдуме готовятся к ужесточению

В доработанном ко второму чтению в Госдуме законопроекте должны быть чётко оговорены права иностранных и отечественных СМИ, а также причины, по которым Генпрокуратура может во внесудебном порядке прекратить их деятельность на территории России.

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