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IPO CXMT: крупнейшее размещение на бирже Китая в 2026 году

IPO CXMT: крупнейшее размещение на бирже Китая в 2026 году

Ведущий китайский производитель чипов DRAM, компания ChangXin Memory Technologies (CXMT), начала финальный отсчет до одного из самых ожидаемых первичных размещений акций (IPO) в мире, назначив 16 июля датой начала сбора заявок на продажу акций на сумму 29,5 миллиарда юаней (~ 345 млрд рублей).

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