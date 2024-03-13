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Киев начал возведение второй линии обороны возле Харькова

Киев начал возведение второй линии обороны возле Харькова

Киев начал возведение второй линии обороны в Харьковской области на границе с Россией. В Генштабе ВСУ планируют, что возведенные укрепления позволят отразить "вторжение" российских войск с северного направления, если оно последует.

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