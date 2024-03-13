Киев начал возведение второй линии обороны возле Харькова

Киев начал возведение второй линии обороны в Харьковской области на границе с Россией. В Генштабе ВСУ планируют, что возведенные укрепления позволят отразить "вторжение" российских войск с северного направления, если оно последует.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)