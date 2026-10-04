Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Остроумие и сарказм против глупости: 15 метких фраз, после которых уже нечего добавить

Остроумие и сарказм против глупости: 15 метких фраз, после которых уже нечего добавить

Иногда для того, чтобы поставить человека на место, совсем не нужны грубость или повышенный тон. Достаточно одной точно подобранной фразы и собеседнику остаётся только осмысливать услышанное.

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