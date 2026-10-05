В Новосибирске на жилье сиротам нужно еще 8,8 млрд рублей

В Новосибирске в очереди на получение жилья остаются 1 632 сироты и человека, оставшихся без попечения родителей, для обеспечения которых квартирами городским властям требуется дополнительно около 8,8 млрд рублей.
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