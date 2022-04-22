Адейеми переходит в «Боруссию» за 30 млн евро + 6 млн в качестве бонусов. Зарплата – 6,5 млн евро в год

Карим Адейеми переходит в «Боруссию» из Дортмунда. Немецкий клуб достиг договоренности «Зальцбургом» о покупке 20-летнего футболиста, сообщает Sky Sports.
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