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Предлагает детям поиграть в "Казаки-разбойники": в Челябинске ищут странного мужчину

Предлагает детям поиграть в "Казаки-разбойники": в Челябинске ищут странного мужчину

Родители боятся, что этот человек может иметь злой умысел по отношению к детям. В полиции рассказали, кто он.

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