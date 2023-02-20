Астрологи раскрыли три знака зодиака, которые не умеют любить

Искренняя любовь может подарить человеку множество счастливых минут, однако способны на нее не все. Как утверждают астрологи, три знака зодиака по разным причинам не умеют любить, а только изображают поведение влюбленных, пишет портал «Киноафиша».
Искренняя любовь может подарить человеку множество счастливых минут, однако способны на нее не все. Как утверждают астрологи, три знака зодиака по разным причинам не умеют любить, а только изображают поведение влюбленных, пишет портал «Киноафиша».
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