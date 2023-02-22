Uspei.com

40 подписчиков

Захарова: Запад тормозит расследование подрыва “Северных потоков”

Захарова: Запад тормозит расследование подрыва “Северных потоков”

Запад блокирует расследование диверсии на газопроводах “Северный поток 1” и “Северный поток 2”, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх