Артист Большого театра Егор Симачев раскроет тайны «Щелкунчика»

В новой версии балета одним из героев станет композитор Чайковский. Арт-постановка "Щелкунчик и Мышиный король" Предоставлено Егором Симачевым Арт-постановка "Щелкунчик и Мышиный король" Предоставлено Егором Симачевым Необычную версию самого популярного и самого новогоднего балета в мире создал в этом году артист Большого театра Егор Симачёв.