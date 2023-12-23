7дней.ru
ГлавнаяЛентаЧастная жизньСветская хроникаКараван историйКрасота и здоровьеМодаРецепты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7дней.ru

105 401 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Zoia Goldshtab
    Какая МЕРЗКАЯ....«Невозможно было ...
  • Сергей Туренко
    Этого болгарского цыгана давно пора спустить с небес на землю. Во всем виноваты фанаты. Если перестанут покупать биле...«Забрать звание»:...
  • Марина Трянина
    раньше в Песне года выступали певцы с новыми песнями, которые заслужили одобрение большого количества слушателей... В...Через годы, через...

Артист Большого театра Егор Симачев раскроет тайны «Щелкунчика»

Артист Большого театра Егор Симачев раскроет тайны «Щелкунчика»

В новой версии балета одним из героев станет композитор Чайковский. Арт-постановка "Щелкунчик и Мышиный король" Предоставлено Егором Симачевым Арт-постановка "Щелкунчик и Мышиный король" Предоставлено Егором Симачевым Необычную версию самого популярного и самого новогоднего балета в мире создал в этом году артист Большого театра Егор Симачёв.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх