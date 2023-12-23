Артист Большого театра Егор Симачев раскроет тайны «Щелкунчика»

В новой версии балета одним из героев станет композитор Чайковский. Арт-постановка "Щелкунчик и Мышиный король" Предоставлено Егором Симачевым Арт-постановка "Щелкунчик и Мышиный король" Предоставлено Егором Симачевым Необычную версию самого популярного и самого новогоднего балета в мире создал в этом году артист Большого театра Егор Симачёв.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии