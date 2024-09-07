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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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7 сентября – День памяти «Локомотива». Перед матчами КХЛ будет минута молчания, команды нанесут траурные ленты на форму

В день 13-й годовщины трагедии с самолетом Як-42, в которой погиб ярославский «Локомотив», состоятся четыре матча Фонбет Чемпионата КХЛ («Лада» – СКА, «Торпедо» – «Ак Барс», «Витязь» – «Амур», «Спартак» – «Сочи»).

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