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Сломала нос, разбила таз, но встала: как Эмили Харрингтон завоевала золото после трех смертельных падений

Сломала нос, разбила таз, но встала: как Эмили Харрингтон завоевала золото после трех смертельных падений

Эмили Харрингтон — пятикратная чемпионка США по скалолазанию и покорительница Эвереста — поставила перед собой цель, которую до неё не достигала ни одна женщина: пройти маршрут Golden Gate на скале Эль-Капитан в свободном лазании за один день.

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