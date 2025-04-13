Психолог Самбурский: с токсичными родственниками надо сокращать общение

Запрос к психологам, как общаться с токсичными родственниками, бьет все рекорды, рассказал "Газете.Ru" Станислав Самбурский, автор Дзен-канала "Экологичный психолог", клинический психолог "Клиники доктора Аникиной".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии