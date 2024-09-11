В Колумбии партизанские атаки на трубопроводы угрожают добыче нефти

Добыче нефти в Колумбии угрожают атаки партизан на нефтепроводы, 10 сентября сообщае Oil Price. Две недели назад государственный оператор нефтегазовой отрасли Колумбии Ecopetrol сообщил о пяти нападениях на два крупных трубопровода.