В Колумбии партизанские атаки на трубопроводы угрожают добыче нефти

Добыче нефти в Колумбии угрожают атаки партизан на нефтепроводы, 10 сентября сообщае Oil Price. Две недели назад государственный оператор нефтегазовой отрасли Колумбии Ecopetrol сообщил о пяти нападениях на два крупных трубопровода.
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