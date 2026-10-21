НАБУ проводит обыски у главы Нацбанка Украины: Пышный подал в отставку, сообщают укрСМИ. С утра сотрудники НАБУ проводят следственные действия в кабинете Андрея Пышного и по другим связанным с ним адресам, сообщают украинские СМИ со ссылкой на депутата Верховной рады Ярослава Железняка.
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