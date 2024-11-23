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Региональная Юридическая Служба

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Сотни россиян каждый день подписывают контракты и потребности в мобилизации пока нет — заявил Песков

Сотни россиян каждый день подписывают контракты и потребности в мобилизации пока нет — заявил Песков

Фото: ria.ru Важные новости России за неделю  сообщают о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что каждый день сотни россиян принимают решение подписать контракты с Министерством обороны.

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