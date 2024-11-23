Фото: ria.ru Важные новости России за неделю сообщают о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что каждый день сотни россиян принимают решение подписать контракты с Министерством обороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии