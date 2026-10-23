Фото: «Рособоронэкспорт» Компания «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех) впервые представит новейшую концепцию защиты населения, войск и объектов от БПЛА «Антидроновый купол» в ходе третьего саммита Россия-Африка, который пройдет в московском Гостином Дворе 28–29 октября 2026 года.