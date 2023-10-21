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Армия Израиля: число людей в списке заложников ХАМАС возросло до 210

Армия Израиля: число людей в списке заложников ХАМАС возросло до 210

На данный момент в заложниках у ХАМАС в секторе Газа находятся 210 человек. Об этом пишет информагентство «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари.

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