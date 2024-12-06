Кубань выбирает своих: С 2025 года регион полностью откажется от иностранной рабочей силы

Какой хороший пинок то, точно животворящий. Теперь ещё один подайте, пожалуйста, на выход с вещами. Он же трутень и лжец.

Александр Шипилов

"Указал Кирилл Кабанов.Он должен знать, что к нам, в Россию, практически не приезжают мигранты с высоким уровнем квалификации. Их процент составляет меньше пяти процентов. Он как министр это знает. И показывает всем нам, что держит нас за дураков, на самом деле" Как метко определил Кабанов депутатов ДУМЫ. С одним никак не справятся, молодцы. Не зря вам платят деньги.