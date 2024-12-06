Министр труда России планирует решать кадровый дефицит без мигрантов (пинка животворящего получил?) -------------------------------------------------------------------- Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что Россия планирует решить кадровый дефицит внутренних ресурсов, не привлекая мигрантов.
Кубань выбирает своих: С 2025 года регион полностью откажется от иностранной рабочей силы
Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Какой хороший пинок то, точно животворящий. Теперь ещё один подайте, пожалуйста, на выход с вещами. Он же трутень и лжец.
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3 час.
Александр Шипилов
"Указал Кирилл Кабанов.Он должен знать, что к нам, в Россию, практически не приезжают мигранты с высоким уровнем квалификации. Их процент составляет меньше пяти процентов. Он как министр это знает. И показывает всем нам, что держит нас за дураков, на самом деле" Как метко определил Кабанов депутатов ДУМЫ. С одним никак не справятся, молодцы. Не зря вам платят деньги.
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3 час.
александр бажан
С Вами полностью согласен.
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1 час.
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