Нанесён удар по танкеру на входе в Ормуз: судно потеряло ход Нефтяной танкер получил удар неустановленным боеприпасом примерно в девяти морских милях к северо-в.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Нанесён удар по танкеру на входе в Ормуз: судно потеряло ход Нефтяной танкер получил удар неустановленным боеприпасом примерно в девяти морских милях к северо-в.
Свежие комментарии