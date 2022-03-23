Станислав Поздняков: «Продолжается взаимодействие с международными спортивными организациями. В том числе по вопросам отбора на Олимпиаду-2024»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что взаимодействие с международными спортивными организациями продолжается.

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