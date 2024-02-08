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Хоккеист "Тампы" Сергачев получил тяжелую травму в матче НХЛ

Хоккеист "Тампы" Сергачев получил тяжелую травму в матче НХЛ

ТАСС/AP/Rick Scuteri Российский хоккеист Михаил Сергачев, защитник "Тампа-Бэй Лайтнинг", получил тяжелую травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Рейнджерс".

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