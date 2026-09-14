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ВКС России уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления БПЛА ВСУ

ВКС России уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления БПЛА ВСУ

Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ и пункт управления БПЛА противника в Харьковской области и в Дружковке.

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