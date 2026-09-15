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Пятый канал

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Удавка на горле противника: группировка «Север» стягивает кольцо вокруг ВСУ

Удавка на горле противника: группировка «Север» стягивает кольцо вокруг ВСУ

В Харьковской области российские войска сегодня выбили националистов из Ольховатки. Перед штурмом наши подразделения блокировали противника со всех сторон.

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