Удавка на горле противника: группировка «Север» стягивает кольцо вокруг ВСУ

В Харьковской области российские войска сегодня выбили националистов из Ольховатки. Перед штурмом наши подразделения блокировали противника со всех сторон.
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