ВСУ «мочат» в Волчанске своих генералов: «Сырский, эта руснявая дубина, знал о наступлении на Харьков! Пусть сам воюет»

По ту сторону линии фронта передают, что у «генерала 200» почти не осталось боеспособных бригад Российская армия взяли под контроль некоторые районы Волчанска, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.
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