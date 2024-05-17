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ВСУ «мочат» в Волчанске своих генералов: «Сырский, эта руснявая дубина, знал о наступлении на Харьков! Пусть сам воюет»

ВСУ «мочат» в Волчанске своих генералов: «Сырский, эта руснявая дубина, знал о наступлении на Харьков! Пусть сам воюет»

  По ту сторону линии фронта передают, что у «генерала 200» почти не осталось боеспособных бригад Российская армия взяли под контроль некоторые районы Волчанска, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
Дерьмо, типа ссырского,должно быть безжалостно смыто в яму с парашей.Когда бандеровская всушная падаль это сделает, может стоять вопрос о ВОЗМОЖНОСТИ не сразу сдохнуть и быстро этому мусору.
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13 час.
Misha Glusch
ебина украина
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10 час.
Леонид Руси
А может ли западно-сатанинское сообщество педерастов... победить Россию, которая под покровом Богородицы и миллиардов ангелов?
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