ВСУ «мочат» в Волчанске своих генералов: «Сырский, эта руснявая дубина, знал о наступлении на Харьков! Пусть сам воюет»

ВВ

Владимир Витковский

Дерьмо, типа ссырского,должно быть безжалостно смыто в яму с парашей.Когда бандеровская всушная падаль это сделает, может стоять вопрос о ВОЗМОЖНОСТИ не сразу сдохнуть и быстро этому мусору.