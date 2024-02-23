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5 неожиданных способов применения клейкой ленты, которые помогут вам выжить

5 неожиданных способов применения клейкой ленты, которые помогут вам выжить

От разжигания огня до обработки ран, клейкая лента может быть не только полезным инструментом для ремонта, но и спасительным средством выживания в самых экстремальных ситуацияхКлейкая лента, которая существует уже более 70 лет, до сих пор остаётся одним из лучших универсальных продуктов для самостоятельного ремонта.

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