5 неожиданных способов применения клейкой ленты, которые помогут вам выжить

От разжигания огня до обработки ран, клейкая лента может быть не только полезным инструментом для ремонта, но и спасительным средством выживания в самых экстремальных ситуацияхКлейкая лента, которая существует уже более 70 лет, до сих пор остаётся одним из лучших универсальных продуктов для самостоятельного ремонта.