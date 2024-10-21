Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 781 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Serg
    Токаев в последнее время запустил программу возвращения из ближнего для него зарубежья этнических казахов на историче...Токаев как есть: ...
  • Александр Рожков
    Верных людей? Кому верных? Народу или ....? Кто посылать их будет...?Добьётся ли ураль...
  • Александр Рожков
    Колыбель либерализма в Москве...!Добьётся ли ураль...

Почему глава кагала нацист Зеленский ещё жив

Почему глава кагала нацист Зеленский ещё жив

Наткнулся на интересное обсуждение темы на АШ, на мой взгляд достойно занесения на склад. Потому что не зачищать его — это стратегия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Золотарев
Зеля должОн жить до того момента, как получит из рук ВВП награду &quot;За разрушение БандероЖОПии&quot;! Так чито-о - ВСЕМУ СВОЁ ВРЕМЯ!!
Ответить
12 час.
владимир второв
Дошел до слова бог и перехотелось читать....
Ответить
10 час.
Галина Скрипник
Не согласна с автором, что - Все бывшие и нынешние жители Украины ПРЕСТУПНИКИ.  Во-первых, не все. Там сейчас существует подполье, которое и листовки развешивает, как в Великую Отечественную, и взрывает что-нибудь стратегическое.  Да, их мало. Но - во-вторых, - я посмотрю на автора, который жил бы в тех условиях, когда любой сосед может написать донос в полицию, когда за любое проявление симпатии к РФ и Темнейшему могут прийти упоротые с битами или еще чем-нибудь огнестрельным и твоя жизнь попросту закончится.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх