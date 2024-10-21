Почему глава кагала нацист Зеленский ещё жив

Галина Скрипник

Не согласна с автором, что - Все бывшие и нынешние жители Украины ПРЕСТУПНИКИ. Во-первых, не все. Там сейчас существует подполье, которое и листовки развешивает, как в Великую Отечественную, и взрывает что-нибудь стратегическое. Да, их мало. Но - во-вторых, - я посмотрю на автора, который жил бы в тех условиях, когда любой сосед может написать донос в полицию, когда за любое проявление симпатии к РФ и Темнейшему могут прийти упоротые с битами или еще чем-нибудь огнестрельным и твоя жизнь попросту закончится.