Наткнулся на интересное обсуждение темы на АШ, на мой взгляд достойно занесения на склад. Потому что не зачищать его — это стратегия.
Почему глава кагала нацист Зеленский ещё жив
Комментарии
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Юрий Золотарев
Зеля должОн жить до того момента, как получит из рук ВВП награду "За разрушение БандероЖОПии"! Так чито-о - ВСЕМУ СВОЁ ВРЕМЯ!!
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12 час.
владимир второв
Дошел до слова бог и перехотелось читать....
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10 час.
Галина Скрипник
Не согласна с автором, что - Все бывшие и нынешние жители Украины ПРЕСТУПНИКИ. Во-первых, не все. Там сейчас существует подполье, которое и листовки развешивает, как в Великую Отечественную, и взрывает что-нибудь стратегическое. Да, их мало. Но - во-вторых, - я посмотрю на автора, который жил бы в тех условиях, когда любой сосед может написать донос в полицию, когда за любое проявление симпатии к РФ и Темнейшему могут прийти упоротые с битами или еще чем-нибудь огнестрельным и твоя жизнь попросту закончится.
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2 час.
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