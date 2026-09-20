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Прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки санитарного Ми-8

В Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края вертолет Ми-8 авиакомпании «КрасАвиа» совершил жесткую посадку во время санитарного рейса.

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