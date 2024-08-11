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Куда лучше не ехать? Автолюбителей Владивостока предупредили об ограничениях

Куда лучше не ехать? Автолюбителей Владивостока предупредили об ограничениях

Во Владивостоке временно ограничат движение автотранспорта через железнодорожный переезд на станции Океанской, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на службу корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги (филиал ОАО «РЖД»).

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