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Аллерголог НИКИ детства Муковнина дала советы по наполнению летней аптечки

Аллерголог НИКИ детства Муковнина дала советы по наполнению летней аптечки

В рамках Недели профилактики аллергических заболеваний, которая проходит с 6 по 12 июля, подмосковный специалист напомнил родителям о важности правильно укомплектованной домашней аптечки для детей, страдающих аллергией.

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