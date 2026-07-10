Аллерголог НИКИ детства Муковнина дала советы по наполнению летней аптечки

В рамках Недели профилактики аллергических заболеваний, которая проходит с 6 по 12 июля, подмосковный специалист напомнил родителям о важности правильно укомплектованной домашней аптечки для детей, страдающих аллергией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии