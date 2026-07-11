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Такая находка на даче может обернуться лишением свободы

Почему нельзя искать клад на дачном участке? Раскопки на даче могут обернуться лишением свободы. До пяти лет лишения свободы может грозить россиянам за неправильное обращение с ценными находками на собственном участке.

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