Такая находка на даче может обернуться лишением свободы

Почему нельзя искать клад на дачном участке? Раскопки на даче могут обернуться лишением свободы. До пяти лет лишения свободы может грозить россиянам за неправильное обращение с ценными находками на собственном участке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии